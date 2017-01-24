В Пензе планируют отремонтировать и расширить дороги

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24 января 2017, 11:31Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил задачи, касающиеся ремонта дорог в регионе.
«В этом году мы направляем значительную сумму на капитальный ремонт и расширение автомагистралей на территории областного центра. Надо подготовить презентацию с предложениями дорожных развязок, модернизации конкретных объектов транспортной инфраструктуры», - распорядился глава региона.
Он также попросил обратить внимание на качество материалов, задействовать продукцию пензенских производителей и подчеркнул необходимость строго соблюдать установленные сроки, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«За нарушение сроков дорожного строительства будем налагать крупные штрафы. При проведении конкурсных процедур, заключении соглашений и договоров с исполнителями подрядов надо учитывать возможность возникновения подобных ситуаций», - уточнил Иван Белозерцев.
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