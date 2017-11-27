27 ноября 2017, 12:37Общество В Пензе планируют отремонтировать Бакунинский и Бригадирский мосты Министр транспорта РФ Максим Соколов дал хорошую оценку участия Пензенской области в программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев 27 ноября на оперативном совещании в правительстве региона.

Пензенская область будет участвовать в федеральной программе и в 2018 году.

«Хочу обратить внимание руководителей муниципальных образований на подготовку проектно-сметной документации по дорогам, которые мы заявим на участие в 2018 году. Мы должны подвести итоги 2017-го и поставить задачу на следующий, чтобы организации начали закупать материалы с января, чтобы после конкурсной процедуры сразу приступить к ремонту дорог», - поставил задачу губернатор.

Иван Белозерцев рассказал, что министр поддержал его просьбу о ремонте Бригадирского и Бакунинского мостов.

«Бригадирский особенно важен, потому что там планируем расширение дороги с Тепличного на Терновку. Нам нужно на этой неделе выехать на место, будем думать о возможности прокола под мостом или строительства путепровода», - сообщил он.

Кроме того, по словам Ивана Белозерцева, Максим Соколов поддержал регион и по программе соединения автодорогами сельских населенных пунктов с районными центрами, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Министр подписал это письмо на 250 млн рублей. Нам нужно поактивнее работать в этом направлении», - подчеркнул губернатор.

Общество

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