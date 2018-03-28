В Пензе планируют открыть ресурсный класс для детей-аутистов

2 апреля Пенза во второй раз присоединится к благотворительной акции «Зажги синим» (0+), посвященной всемирному Дню распространения информации о проблеме аутизма. Марафон проводится по всему миру с 2008 года. В этот день главные достопримечательности городов подсвечиваются синим цветом, в знак солидарности с людьми с особенностями развития.

«Зажги синим» - не просто акция. Это призыв донести до родителей, специалистов, представителей власти и общественности информацию об аутизме как о глобальной проблеме, требующей пристального внимания мирового сообщества. Аутизм называют болезнью гениев и чумой XXI века, не знающей расовых, национальных и социальных границ, распространенность которой постоянно растет.

«Еще несколько лет назад эта проблема была не столь очевидна, констатировалась одному ребенку из десяти тысяч. Сейчас она стала прогрессировать, еще два года назад каждый 88 ребенок на земле рождался с диагнозом аутизм, согласно обновленным данным - каждый 68. Есть также результаты исследований, что к 2030 году «человеком дождя» будет каждый родившийся», - сказала координатор проекта «Зажги синим» Екатерина Миленькая.

Пенза впервые присоединилась к акции в 2017 году. Результаты масштабного марафона не заставили себя ждать. С детьми-аутистами началась серьезная работа. Как отметил на пресс-конференции зампред областного правительства Олег Ягов, в Пензе запланировано открытие ресурсного класса на базе лицея №2. Проект пилотный, в качестве первых обучающихся будут четыре ребенка. Кроме того, для них будет открыта сенсорная комната.

«Губернатором было принято решение, что собранные с благотворительного спектакля средства, который пройдет в 2018-м с известными людьми, будут направлены на создание сенсорной комнаты. Это замечательный проект, причем дорогостоящий, оценивается примерно в 1 миллион 700 тысяч», - сказал Олег Ягов.

В рамках акции 2 апреля в 18.30 на площадке перед пензенским драмтеатром в небо будут запущены синие воздушные шарики. А в 19 часов синим цветом будут подсвечены основные достопримечательности областного центра. Присоединиться к марафону может любой желающий. Для этого достаточно сфотографироваться на фоне подсвеченных зданий или надев синюю одежду, опубликовать фото в социальной сети с хештегом #ПЕНЗАЗАЖГИСИНИМ.

«Мы предлагаем в образовательных учреждениях учителям и учащимся включить в элементы одежды синие цвета и подсветить окна. В крайнем случае, если такой возможности нет, то воздушными шариками указать на то, что они активно принимают участие в этой акции», - призвала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Кроме того, в школах пройдут уроки добра. Будут организованы встречи с родителями, с ними проведут познавательные беседы.