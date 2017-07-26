В Пензе планируют организовать выставку строительной продукции

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26 июля 2017, 10:03Общество
Губернатор Иван Белозерцев предложил организовать выставочную площадку продукции пензенских строительных компаний.
Ранее Иван Белозерцев также озвучил идею объединить в отдельную ассоциацию все предприятия по строительству деревянных домов.
Одним из первых шагов по продвижению продукции данного объединения может стать организация специализированной выставки, сообщил губернатор.
«Нужно выделить участок где-то в районе областного центра, обустроить его, поставить выставочные дома из древесины, представить, например, газовое и сантехническое оборудование для жилищного строительства, тротуарную плитку», – отметил он.
Иван Белозерцев добавил, что жителям региона выставка поможет в выборе необходимых материалов и подрядчиков для строительства жилого дома и благоустройства территории.
Губернатор подчеркнул, что свою продукцию могли бы представить как крупные строительные организации, так и узкопрофильные предприятия.
«Надо сделать так, чтобы это было постоянной рабочей площадкой. Уверен, проект можно раскрутить, и это будет иметь практическую значимость для наших компаний и для граждан», – подчеркнул глава региона.
Иван Белозерцев обратил внимание на то, что на выставку необходимо привезти товары как премиум-класса, так и бюджетные варианты, а на всех экспозициях должна быть полная информация об их качестве, стоимости и вариантах сотрудничества с производителем.
Также губернатор сообщил о необходимости создания отдельного сайта ассоциации строителей, который можно было бы продвигать, в том числе - за пределами региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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