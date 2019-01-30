В Пензе планируют организовать класс для «солнечных» детей

В Пензенской области стремятся к тому, чтобы обучение основным наукам было доступно всем детям, в том числе - с особенностями развития. И в этом направлении есть определенные успехи. Вопросы организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья обсудили в ходе круглого стола, который состоялся в региональном министерстве образования.

За круглым столом - представители региональных общественных организаций, чья деятельность связана с помощью людям с ограниченными возможностями здоровья. Организация обучения детей с особенностями развития в Пензенской области ведется по нескольким направлениям - дистанционному, дифференцированному, интегрированному и инклюзивному.

На сегодняшний день в десяти общеобразовательных учреждениях области открыто 58 коррекционных классов, в них обучается более 900 детей. В сентябре 2018 года на базе лицея №2 Пензы в рамках пилотного проекта был открыт первый ресурсный класс для детей, больных аутизмом.

«С 1 сентября там обучаются пять детей. Есть положительный результат. Один ребенок уже перешел на инклюзивное обучение в массовую группу. В 2020-м еще восемь детей ждут открытия ресурсного класса на базе образовательной организации города», - рассказала консультант управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Ирина Круглова.

Кроме того, через год планируют организовать специализированный класс для детей с синдромом Дауна. Он будет рассчитан на 12 учащихся. В нем уже распределено больше половины мест.

«На 2020 год поступило восемь заявлений от родителей, которые хотели бы, чтобы их дети обучались в коррекционном классе, потому что они считают его самым доступным для данной категории ребят», - сказала председатель региональной общественной организации поддержки инвалидов «Пензенские лучики» Людмила Ермакова.

Участники круглого стола также познакомились с опытом организации дополнительного образования для школьников с особенностями развития и обсудили возможность организации профессионального обучения особенных детей.