10 апреля 2018, 13:33Общество

В Пензе планируют обустроить Учительский сквер

10 апреля в ходе аппаратного совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев обсудил с ответственными лицами города вопрос о создании Учительского сквера.

Его планируют обустроить возле педагогического института им. В.Г. Белинского. Виктор Кувайцев предложил установить в нем памятник Учителю, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Мэр дар поручение начальнику управления образования города Юрию Голодяеву обсудить этот вопрос с педагогической общественностью, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_predlozhil_obsudit_s_pedagogicheskoy_obshchestvennostyu_ustroystvo_uchitelskogo_skv/

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