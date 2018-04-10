В Пензе планируют обустроить Учительский сквер

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10 апреля 2018, 13:33Общество
10 апреля в ходе аппаратного совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев обсудил с ответственными лицами города вопрос о создании Учительского сквера.
Его планируют обустроить возле педагогического института им. В.Г. Белинского. Виктор Кувайцев предложил установить в нем памятник Учителю, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Мэр дар поручение начальнику управления образования города Юрию Голодяеву обсудить этот вопрос с педагогической общественностью, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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