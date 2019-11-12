В Пензе планируют достроить бактериологическую лабораторию

Бюджет Пензенской области на 2020-й, как и в предыдущие годы, будет социально ориентированным. Об этом стало известно в ходе публичных слушаний по проекту главного финансового документа региона.

Большой зал областного парламента был полон до отказа. Депутаты, представители различных министерств и ведомств, общественных организаций и члены правительства внимательно изучали статьи бюджета области. Важно было грамотно распорядиться имеющимися средствами.

«Сегодняшний бюджет направлен на социально-экономическое развитие региона. Средства нужны для реализации национальных проектов, но самая главная задача - это социальная ориентированность бюджета, 66% которого направлены на выполнение соцгарантий, которые предусмотрены действующим законодательством», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

По прогнозам экспертов, общий объем доходов в 2020 году должен превысить 55 миллиардов рублей, при этом расходы составят более 56 миллиардов. Планируется в полном объеме сохранить все имеющиеся региональные льготы. Предусмотрено значительное финансирование для приобретения лекарственных препаратов, намечено увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы.

«Нам удалось полностью включить расходы на повышение оплаты труда всем категориям работников бюджетной сферы. Сумма увеличения составляет 1 миллиард 400 миллионов рублей», - рассказала министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.

Более чем на 600 миллионов будет увеличено финансирование дорожного фонда, в сравнении с 2018 годом. Значительные средства предусмотрены на развитие образования и здравоохранения. В ходе слушаний прозвучало предложение рассмотреть возможность завершения строительства бактериологической лаборатории на территории областного клинического центра специализированных видов медицинских услуг.

«Фундамент данной лаборатории построен, но в связи с тем, что недобросовестный подрядчик не справился, не выполнил условия контракта, с ним его расторгли. В настоящее время ПСД [проектно-сметная документация] находится на проверке и, конечно, данная лаборатория необходима, она позволит сократить сроки исследований и повысить качество результатов анализов и исключить человеческий фактор», - сказала заместитель председателя общественного совета при Законодательном Собрании Пензенской области Светлана Пинишина.

В 2020 году этому объекту намечено уделить пристальное внимание. Министр регионального здравоохранения Александр Никишин подчеркнул, что запланировано создание не просто бактериологической лаборатории, а современного центра.

Пензенцы задавали также вопросы, связанные с транспортной сферой, строительством дорог, поддержкой малого и среднего бизнеса. Озвученные в ходе публичных слушаний инициативы, а также замечания по проекту, будут внесены в протокол и приняты во внимание при утверждении финансового документа. Проект бюджета в первом чтении рассмотрят 19 ноября на сессии ЗакСобра.