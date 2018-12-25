В Пензе пешеходы едва не угодили под колеса «скорой». ВИДЕО

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25 декабря 2018, 14:06Общество
В Сети появилось видео, на котором пензенские пешеходы проигнорировали автомобиль «скорой помощи». Водитель успел вовремя затормозить.
Запись пользователь опубликовал в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел на улице Володарского. Машина «скорой помощи» ехала с включенными проблесковыми маячками по встречной полосе. В это время дорогу переходили люди, которые не обратили внимания на движущийся на них автомобиль. «Скорая» резко затормозила, водитель дождался, когда пройдут все пешеходы и только после этого поехал.
Подписчики группы отметили, что пензенцам следовало пропустить автомобиль.
«А там ведь человек, скорее всего, в тяжелом состоянии. А потом «скорая» у вас не успевает, все плохие», - возмутилась пользователь Лана.
Согласно правилам дорожного движения, при приближении машин с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги. Те пешеходы, которые уже находятся на ней, должны незамедлительно освободить проезжую часть. Однако водитель спешащей по вызову «скорой» в любом случае должен убедиться в безопасности своих маневров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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