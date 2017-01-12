В Пензе пешеходов проверят на соблюдение ПДД

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12 января 2017, 15:28Общество
13 января в Пензенской области пройдет профилактическая акция «Пешеход».
Особое внимание при проведении рейда будет направлено на предупреждение нарушений правил дорожного движения пешеходами.
В региональном УГИБДД отметили, что пешеход должен обеспечивать себя предметами со световозвращающими элементами.
«В соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ за нарушение ПДД пешеходами предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — напомнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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