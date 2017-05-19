В Пензе пешеход почувствовал себя королем дороги

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19 мая 2017, 14:02Общество
В Пензе едва не задавили пешехода, переходившего дорогу на «красный». Судя по кадрам, опубликованным в группе «Пенза live», инцидент произошел в микрорайоне Арбеково.
Молодой человек, не обращая внимания на красный сигнал светофора, не спеша переходил дорогу, едва не попал под колеса. Когда водитель начал сигналить, парень также никак не отреагировал.
Женщина, сидящая в авто, предположила, что молодой человек пьян, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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