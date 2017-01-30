В Пензе «Первопоселенца» очищают от снега

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30 января 2017, 13:37Общество
В Пензе ведется обработка улиц противоголодеными материалами.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу мэрии, обрабатывают тротуары, остановки общественного транспорта и лестницы.
Также ведутся работы по очистке от снега памятника «Первопоселенец».
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