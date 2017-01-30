30 января 2017, 13:37Общество В Пензе «Первопоселенца» очищают от снега В Пензе ведется обработка улиц противоголодеными материалами.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу мэрии, обрабатывают тротуары, остановки общественного транспорта и лестницы.

Также ведутся работы по очистке от снега памятника «Первопоселенец».

Общество

просмотров 53

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/penzadormost_sledit_za_poryadkom/