30 января 2017, 13:37Общество

В Пензе «Первопоселенца» очищают от снега

В Пензе ведется обработка улиц противоголодеными материалами.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу мэрии, обрабатывают тротуары, остановки общественного транспорта и лестницы.

Также ведутся работы по очистке от снега памятника «Первопоселенец».

Общество
просмотров 53
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/penzadormost_sledit_za_poryadkom/
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ