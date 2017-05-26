26 мая 2017, 19:29Общество В Пензе первоклассники взяли шефство над уткой Целый класс - на одну птицу. Первоклашки одной из школ взяли шефство над краснокнижной уткой, обитающей в пензенском зоопарке. Они дали ей имя и теперь регулярно навещают и покупают корм.

Они - первоклашки, но уже опекуны! В пензенский зоопарк ученики школы №68 пришли к конкретному обитателю. Над одной из уток-мандаринок школьники взяли шефство.

Всего в Пензенском зоопарке - более десяти уток редкой породы. Мандаринки считаются самыми красивыми представителями семейства утиных, и неслучайно. В их окрасе сочетаются зеленый, фиолетовый оранжево-красный, белый и бурый цвета. Объясняется и название - в честь китайского мандарина – чиновника, наряженного в дорогие одежды. После долгих раздумий своим подопечным первоклашки выбрали самого яркого селезня.

Своей уточке новоиспеченные хозяева решили дать сладкое имя - Мармелад. Опыт общения с птицами, рассказывают первоклашки, у них имеется.



Своего подопечного в зоопарке ребята планируют навещать регулярно. Всем классом собираются приходить даже на летних каникулах.

«Я думаю, это у нас будет ежемесячная акция. Посмотрим, может быть, чем еще помочь зоопарку, я думаю, что и уборкой территории мы можем заняться. Что детям под силу, то они и будут делать», - сказала учитель начальных классов школы №68 г. Пензы Людмила Алешечкина.

Ученики школы №68 стали первыми среди школьников Пензы, кто оформил опеку над питомцем зоопарка. Это может сделать каждый. Попечителями зверей также предлагают стать представителям коммерческих фирм, политических партий и общественных организаций. Подобная практика уже существуют во многих зоопарках, как нашей страны, так и Европы.



«Каждый человек, любая организация, все, кто захочет, могут взять под опеку любого животного в зоопарке. Для этого нужно обратиться в пензенский зоопарк, мы дадим список животных, которые идут под опеку, расскажем, что требуется для этого», - пояснила специалист пензенского зоопарка Карина Артамонова.



Опека над животным предполагает выделение определенной денежной суммы. Средства пойдут на покупку корма, игрушек для животных, ремонт в вольерах и другие нужды. Благотворители получат свидетельство об опеке, а на вольере животного установят специальную табличку.

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