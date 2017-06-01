01 июня 2017, 18:02Образование В Пензе первоклассник создал проект идеальной школы Учебное заведение - из конструктора. Такую необычную идею, используя сотни мелких деталей, воплотил в жизнь первоклассник из пензенской школы №30 для конкурса творческих проектов. Его работу по достоинству оценили не только в родной школе, но и первые лица города.

Бассейн, футбольное поле и обязательно кафе, где будут угощать мороженым за хорошие отметки. Таким первоклассник пензенской школы №30 представляет идеальное учебное заведение. Несколько месяцев назад мальчик решил поучаствовать в школьном конкурсе творческих проектов и занял почетное второе место.



По мнению первоклассника, школа обязательно должна быть просторной: с большим актовым залом и собственной лабораторией, где мальчишки и девчонки смогут проводить научные опыты и создавать роботов. Кроме того, по задумке мальчика, возле учебного учреждения предусмотрена зеленая зона и огород.

«Я им очень горжусь, потому что он молодец, был сам заинтересован. Это не родители за него делали, а именно он сам», - сказала мама мальчика Ольга Черпицкая.

Школьный проект оценили не только в учебном заведении, но и в городской администрации. Мэр Виктор Кувайцев отметил: мальчик - настоящий патриот, готовый улучшать окружающий мир на благо других людей.



«Он понимает, что школа - это не только его пространство. Со временем он ее закончит. Но он думает о том, чтобы это общественное место использовалось не только им, но и в перспективе всеми. За это ему огромное спасибо», - отметил глава администрации г. Пензы.



За необычный проект мальчику подарили велосипед и спортивную форму. Виктор Кувайцев посоветовал юному конструктору дело не бросать и дальше развивать свое увлечение.

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