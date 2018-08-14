В Пензе первоклашкам из малообеспеченных семей выдадут ранцы и форму

15 августа в комплексном центре социальной помощи семье и детям Октябрьского района города Пензы состоится социальная акция «Подготовь ребенка к школе» (0+).

Акция помощи детям из малообеспеченных семей, находящимся на учете в учреждениях соцзащиты населения, проводится по поручению губернатора Ивана Белозерцева.

«Учреждениями составлены реестры семей, которые нуждаются в помощи. Особое внимание будет оказано семьям, у которых дети идут в первый класс», - отметили в пресс-службе мэрии.

Уже сейчас семьи приглашают для оказания помощи в учреждениях соцзащиты - выдачи школьных ранцев, формы, канцелярских принадлежностей, пишет ИА «Пенза-Пресс».