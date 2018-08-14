В Пензе первоклашкам из малообеспеченных семей выдадут ранцы и форму

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14 августа 2018, 17:08Общество
15 августа в комплексном центре социальной помощи семье и детям Октябрьского района города Пензы состоится социальная акция «Подготовь ребенка к школе» (0+).
Акция помощи детям из малообеспеченных семей, находящимся на учете в учреждениях соцзащиты населения, проводится по поручению губернатора Ивана Белозерцева.
«Учреждениями составлены реестры семей, которые нуждаются в помощи. Особое внимание будет оказано семьям, у которых дети идут в первый класс», - отметили в пресс-службе мэрии.
Уже сейчас семьи приглашают для оказания помощи в учреждениях соцзащиты - выдачи школьных ранцев, формы, канцелярских принадлежностей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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