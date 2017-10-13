13 октября 2017, 19:07Культура В Пензе первой гостьей нового сезона «Концертника» стала «Бодарья» У зрителей пензенского телеканала «Экспресс» снова есть возможность услышать, а главное, увидеть любимых исполнителей, нужно всего лишь включить телевизор. К выходу в эфир готовится программа «Концертник» (16+).

Поет только о том, что накопилось, о том, что действительно волнует. Знакомьтесь, «Бодарья» в мире музыки, а в жизни Дарья Богданова - музыкант, автор-исполнитель своих песен и композитор. Талантливой и обаятельной девушке повезло - она стала первой гостьей программы «Концертник», которая после перерыва снова выйдет в эфир.

«Поставил обязательное условие для нового сезона, что это акустика. Только гитара, голос, и мы один на один с исполнителем. Акустика способна показать, кто чего стоит в мире музыки», - отметил редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.

Новый сезон программы обещает стать особенным и по-домашнему уютным. В подтверждение - милые тапочки, примерить которые посчастливится еще не одному музыканту.

«Мне удобно и тепло, я люблю такой тип тапочек, хотя мне больше нравится, когда они совсем закрыты, и ты в них утопаешь», - сказала Дарья Богданова.

Гитару в руки Дарья взяла в 11 лет и с тех пор с музыкой не расстается. Поп-рок в ее исполнении слышали в Москве, Уфе, Питере и прибалтийских городах. А вот в Пензу с гастролями девушка приехала впервые.

Дарья Богданова - аккредитованный артист проекта «Музыка в метро» (16+). Из 1000 музыкантов были выбраны 200, кому разрешили выступать на 15 площадках московской подземки.

«В метро у меня программа, в основном, состоит из каверов, я через себя переступила. Но как же круто, когда останавливаются на твою песню и еще спрашивают, где ее можно послушать. А я отвечаю, что она еще не записана, это вообще новая песня», - поделилась Дарья Богданова.

Не пропустите философские тексты, музыкальный драйв и разговор по душам в программе «Концертник».

Культура

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