В Пензе перевернулась легковушка

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05 июня 2017, 17:54Происшествия
5 июня в Пензе на улице Кольцова перевернулась "Лада".
В результате аварии пострадал мужчина, 1976 года рождения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пензенской области, пострадавший был осмотрен врачами и отпущен.
По информации подписчиков группы «Пенза Live», водитель скрылся с места происшествия. Информация уточняется.
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