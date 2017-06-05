05 июня 2017, 17:54Происшествия В Пензе перевернулась легковушка 5 июня в Пензе на улице Кольцова перевернулась "Лада".

В результате аварии пострадал мужчина, 1976 года рождения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пензенской области, пострадавший был осмотрен врачами и отпущен.

По информации подписчиков группы «Пенза Live», водитель скрылся с места происшествия. Информация уточняется.

Происшествия

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Источник фотографии: Скриншот сhttps://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456270288%2Fwall-118193328_561666