В Пензе пересмотрят затраты на проведение фестиваля молодежи

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11 декабря 2017, 12:04Общество
Глава региона Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания 11 декабря поинтересовался, как в Пензенской области ведется работа по развитию волонтерского движения.
Губернатор отметил, что следующий год, согласно Указу президента, объявлен Годом волонтера.
«Мы собираем все добровольческие организации и будем формировать план работы. Идет подготовка к фестивалю молодежи и студентов», - сообщил зампред правительства Олег Ягов.
Иван Белозерцев возмутился тем, что на проведение фестиваля предполагается выделить больше средств, чем на поддержку молодежи.
«Можно провести фестиваль дешевле, не надо копировать всероссийский. Обсудите еще раз затраты. Проектный офис создавайте, приглашайте молодежь, не начальников. Тогда будет результат», - подчеркнул он.
Напомним, в октябре губернатор поручил провести в Пензе межрегиональный форум молодежи. Он предложил провести фестиваль в феврале-марте 2018 года и пригласить на него студентов из Ульяновской, Тамбовской и Брянской областей, а также Республики Мордовии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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