В Пензе пересмотрят решение о размещении кленов на площади Ленина

Губернатор Иван Белозерцев посетил площадь имени Ленина, на которой еще предстоит воплотить концепцию ее озеленения и строительную площадку бывшего Дома офицеров, которые в скором времени станет центром культурного развития «На Ленинградской». Напомним, на его реконструкцию из бюджета региона выделили порядка 670 миллионов рублей. Главным вопросом и в том, и в другом случае стали сроки окончания работ.

Цвести ли площади имени Ленина? Концепцию ее озеленения губернатор Иван Белозерцев обсудил вместе с представителями городской власти и главным архитектором региона Леонидом Иоффе. Больше всего вопросов вызвали клены, которые по проекту должны посадить в светлых, массивных передвижных клумбах.

«Собирайте специалистов, чтобы решить, не повлияет ли высадка кленов на размер площади, само пространство. Если да, то, может быть, откажемся от них и высадим цветы?» - предложил глава региона.

Еще одна небольшая зеленая зона отделит заставленную автомобилями парковку от площади, лавочек для отдыха и прогулочной дорожки. У нее, кстати, своя история: как объясняют архитекторы, в камне визуально повторяются контуры русла реки Шелоховки, которая когда-то протекала по площади. До 20 мая по краям дорожки высадят всю растительность, кроме рулонных газонов.

Цветовая дилемма в центре еще одного пензенского объекта реконструкции - бывшего Дома офицеров. После своего открытия он станет центром культурного развития «На Ленинградской». Сейчас архитекторы выбирают, в каком цвете оформить торцовые стены: светлом или более темном.

«Проектное решение было в более светлом варианте, но сейчас мы сошлись на том, что хотя он может быть в сочетании с красным цветом выглядеть более жизнерадостно, более цельно архитектура смотрится в темных тонах», - сказал руководитель архитектурного бюро Лев Ходос.

В главном зале центра «На Ленинградской» не будет никакой штукатурки, стены отделают акустическими панелями сложной конструкции. Сама сцена претендует на звание самой большой площадки города, по сравнению со старой ее значительно увеличат. А вот количество посадочных мест сократиться почти наполовину.

«Будут более удобные, широкие проходы, удобные кресла, а также фан-зона для инвалидов, потому что раньше зал был очень плотный и некомфортный», - рассказала министр культуры Пензенской области Татьяна Курдова.

Дата окончания реконструкции, говорят подрядчики, сейчас зависит только от того как быстро строители установят сценическое оборудование и успеют ли прийти средства на эти работы. Официальная дата сдачи объекта - 2020 год, но перед подрядчиками поставлена задача - окончить реконструкцию в декабре 2019-го.