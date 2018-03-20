В Пензе перераспределят часть денег, выделенных на стадион «Зенит»

Финансирование реконструкции стадиона «Зенит» планируется уменьшить на 275,6 тысяч рублей, деньги планируется перераспределить на другие объекты. Об этом на комиссии Гордумы 20 марта сообщила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина.

В частности, 100 тысяч рублей предлагается направить на разработку проектно-сметной документации по реконструкции Бакунинского моста. 175,6 тысяч рублей направят на увеличение финансирования по строительству ливневок в Заре.

Перераспределение денег инициировало управление градостроительства и архитектуры города.

«В целом, доходную часть бюджета города предлагается увеличить на общую сумму 22 012,40285 тысяч рублей, из них налоговых и неналоговых доходов на 4 411,93 тысячи, 17 600,47285 тысяч безвозмездных поступлений. Доходная часть бюджета в результате изменений составит 12 218 995,14698 тысяч рублей», - сообщила Ольга Завьялкина, пишет ИА «Пенза-Пресс».