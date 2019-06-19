В Пензе перенесут отключение воды на 24 июня

В Пензе несколько улиц останутся без воды. В пресс-службе «Горводоканала» сообщили, что отключение перенесут на другой день.

Так, вместо 20 июня, воду отключат 24 июня. Это связано с выпускными балами в школах и подготовкой к ним.

Напомним, воды не будет с 8.00 до 00.00 из-за утечки и просадки асфальтового покрытия на ул. Некрасова, 28.

Воду отключат на нескольких улицах в Заводском районе: Ленина, Гагарина,Титова, Беляева, Циолковского, Крупской, Леонова, Шмидта, Ударная,Комсомольская, Докучаева и Кулибина.

Также без воды останутся дома на ул. 8 Марта, ул. Карпинского — нижняя часть от ул. 8 Марта до ул. Громова, ул. Суворова — от ул. Кулакова до Глобуса, пр. Победы — от памятника до ул. Серпуховской, ул. Фурманова, ул. Вяземского,ул. Островского, Цыганский поселок, ул. Пугачева, ул. М. Бугровка, ул. Некрасова,ул. Бекешская (д. 2−75), ул. Коммунистическая, ул. Ворошилова, ул. Пугачева,Райки.

Помимо этого, воды не будет в горбольнице № 1, на станции скорой помощи, областной детской больнице, медучреждении на ул. Гагарина, 24, туберкулезных диспансерах на ул. Суворова и в Автоматном переулке, в протезно-ортопедическом предприятии по ул. Некрасова и губернаторском лицее.

При необходимости, пензенцы могут обратиться по телефону 20−00−19 и оставить заявку с адресом, чтобы им привезли воду.

«ООО «Горводоканал» приносит пензенцам свои извинения за неудобства», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».