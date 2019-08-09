В Пензе перенесли сроки перекрытия дороги на улице Кольцова

Улицу Кольцова не перекрыли. Подрядчик решил начать активный этап ремонта проезжей части не 9, а 10 августа. В течение дня единственным препятствием для потока пензенских автомобилистов был трактор с щебнем, возле которого образовывались небольшие заторы.

Этого дня автомобилисты из микрорайона Арбеково ждали как крайне нервного. Два транспортных потока со стороны проспекта Строителей: тот, что проходит через путепровод и улицу 8 Марта, и тот, что уходит на улицу Кольцова, грозил превратиться в один.



Вопреки анонсам городских властей, улицу Кольцова, больше известную как объездную для микрорайона Арбеково, объезжать саму пока не пришлось, хотя ее должны были закрыть на ремонт 9 августа в 8:00. Работы велись на пешеходной части, а потоку автомобилей ничего не мешало.

Трактор с щебнем был единственным препятствие для автомобилистов на улице Кольцова. Чтобы его объехать, приходилось притормозить и подождать своей очереди. Но это все же лучше, чем ехать в объезд. Асфальтовое покрытие рабочие сняли на участке от пересечения с улицей Большая Бугровка до пересечения с первым Онежским проездом. Как сказали рабочие, пока идет подготовительный этап.

За ответом на вопросы, почему дорогу все же не перекрыли вовремя и когда автомобилистам ожидать этого события, съемочная группа телеканала «Экспресс» обратилась в городской департамент ЖКХ. Там пояснили, что действительно поторопились заявить о полном перекрытии проезжей части с 9 числа. В этот день только установили предупреждающие о ремонте дорожные знаки. Полностью проезд по улице Кольцова перекроют 10 августа.