В Пензе перенесли сроки перекрытия дороги на улице Кольцова

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09 августа 2019, 19:14Общество
Улицу Кольцова не перекрыли. Подрядчик решил начать активный этап ремонта проезжей части не 9, а 10 августа. В течение дня единственным препятствием для потока пензенских автомобилистов был трактор с щебнем, возле которого образовывались небольшие заторы.
Этого дня автомобилисты из микрорайона Арбеково ждали как крайне нервного. Два транспортных потока со стороны проспекта Строителей: тот, что проходит через путепровод и улицу 8 Марта, и тот, что уходит на улицу Кольцова, грозил превратиться в один.
Вопреки анонсам городских властей, улицу Кольцова, больше известную как объездную для микрорайона Арбеково, объезжать саму пока не пришлось, хотя ее должны были закрыть на ремонт 9 августа в 8:00. Работы велись на пешеходной части, а потоку автомобилей ничего не мешало.
Трактор с щебнем был единственным препятствие для автомобилистов на улице Кольцова. Чтобы его объехать, приходилось притормозить и подождать своей очереди. Но это все же лучше, чем ехать в объезд. Асфальтовое покрытие рабочие сняли на участке от пересечения с улицей Большая Бугровка до пересечения с первым Онежским проездом. Как сказали рабочие, пока идет подготовительный этап.
За ответом на вопросы, почему дорогу все же не перекрыли вовремя и когда автомобилистам ожидать этого события, съемочная группа телеканала «Экспресс» обратилась в городской департамент ЖКХ. Там пояснили, что действительно поторопились заявить о полном перекрытии проезжей части с 9 числа. В этот день только установили предупреждающие о ремонте дорожные знаки. Полностью проезд по улице Кольцова перекроют 10 августа.
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