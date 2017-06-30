30 июня 2017, 10:31Общество В Пензе перенесли остановку на ул. Луначарского Пензенская Госавтоинспекция информирует жителей города о переносе остановки общественного транспорта.

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, с 30 июня остановка общественного транспорта, расположенная напротив дома № 41 по ул. Луначарского, переносится к дому № 7а по той же улице, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Госавтоинспекция предлагает жителям и гостям города заблаговременно выбирать безопасный маршрут движения к указанной остановке, говорится в сообщении.

Общество

просмотров 36