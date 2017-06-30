В Пензе перенесли остановку на ул. Луначарского

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30 июня 2017, 10:31Общество
Пензенская Госавтоинспекция информирует жителей города о переносе остановки общественного транспорта.
Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, с 30 июня остановка общественного транспорта, расположенная напротив дома № 41 по ул. Луначарского, переносится к дому № 7а по той же улице, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Госавтоинспекция предлагает жителям и гостям города заблаговременно выбирать безопасный маршрут движения к указанной остановке, говорится в сообщении.
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