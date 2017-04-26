26 апреля 2017, 16:02Спорт

В Пензе перенесли эстафету на призы губернатора

В Пензе перенесли дату проведения легкоатлетической эстафеты на призы губернатора Пензенской области.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Соревнования, по данным ведомства, перенесли на 6 мая. Ранее они должны были состояться 29 апреля.

Пройдет спортивное мероприятие в Бессоновском районе в селе Кижеватово.

Спорт
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