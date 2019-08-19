В Пензе перекрыта дорога на ул. Петровской

19 августа в связи с ремонтными работами на водоводе на время перекрыли движение транспорта по ул. Петровской в Пензе.

По информации пресс-службы «Горводоканала», ремонт планируется завершить к 8 часам 20 августа. На период работ транспорт будут направлять по внутриквартальным дорогам. Пензенским автомобилистам принесли извинения за вынужденные неудобства.

Ранее информагентство сообщало о временном ограничении движения по ул. Кольцова в связи с ремонтом дороги, пишет ИА «Пенза-Пресс».