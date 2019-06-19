В Пензе перекрыли канал поступления наркотических средств из Москвы

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19 июня 2019, 19:21Криминал
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области задержали мужчину, который несколько месяцев ввозил в регион наркотические средства для дальнейшего сбыта.
Помимо подозрительных растений в горшках, в квартире задержанного полицейские обнаружили несколько упаковок таблеток в форме сердца. В ярких пилюлях - опасное психоактивное вещество. Владелец не скрывал, что все это он приобрел для дальнейшего сбыта.
Полицейским удалось выяснить, что задержанный мужчина продавал наркотические средства через интернет-магазин, а приобретал в Москве бесконтактным путем. В Пензу завозил на собственном авто, а растительный наркотик якобы выращивал для себя. Однако оперативники уверены, что и он тоже был товаром.
«В ходе проведения обыска по месту его жительства было обнаружено и изъято 650 таблеток, культивированное наркотическое растение в количестве 25 штук, которое тоже было изъято», - прокомментировал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.
Свою вину в содеянном задержанный признал. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
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