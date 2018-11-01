В Пензе перекрыли ул. Кураева, образовалась пробка

В Пензе 1 ноября из-за работ на газовых сетях перекрыли проезд по улице Кураева.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, ул. Курева перекрыта на участке от пересечения с ул. Володарского до пересечения с ул. Красной. Объехать участок возможно через ул. Максима Горького.

Планируется, что работы должны закончиться до шести часов вечера 1 ноября.

В связи с перекрытием участка дороги образовалась огромная пробка, об этом пользователь рассказал в соцсети, пишет ИА «Пенза-Пресс».