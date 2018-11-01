01 ноября 2018, 15:34Общество

В Пензе перекрыли ул. Кураева, образовалась пробка

В Пензе 1 ноября из-за работ на газовых сетях перекрыли проезд по улице Кураева.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, ул. Курева перекрыта на участке от пересечения с ул. Володарского до пересечения с ул. Красной. Объехать участок возможно через ул. Максима Горького.

Планируется, что работы должны закончиться до шести часов вечера 1 ноября.

В связи с перекрытием участка дороги образовалась огромная пробка, об этом пользователь рассказал в соцсети, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/izmenenie_skhemy_dvizheniya_po_ulitse_kuraeva/, скриншот - https://vk.com/sova_penza

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