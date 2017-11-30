В Пензе перекрыли крупный канал распространения наркотиков

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30 ноября 2017, 12:56Криминал
Пензенские полицейские перекрыли крупный канал распространения наркотиков. Синтетическое вещество, расфасованное в гриппер-пакеты, было изъято в одном из домов Первомайского района. Злоумышленники подготовили его для закладок.
«В ходе проведения оперативных мероприятий к совершению преступления установлена причастность молодого человека 1994 года рождения. При допросе подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что данные пакеты были приготовлены к дальнейшему сбыту», - сообщил следователь отдела №4 следственного управления УМВД России по Пензе Сергей Кубрин.
Подозреваемый указал места, где успел сделать закладки наркотиков. Запрещенные вещества изъяли оперативники.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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