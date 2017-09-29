29 сентября 2017, 16:34Общество

В Пензе переехал отдел соцуправления по Железнодорожному району

Отдел социального управления по Железнодорожному району Пензы теперь находится по другому адресу.

Отдел переехал в здание администрации Железнодорожного района города Пензы, находящееся на улице Московской, 110, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Сотрудники клиентской службы отдела проводят прием посетителей в кабинетах №104-106, где созданы необходимые условия для удобства граждан», - сообщает пресс-служба мэрии.

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/priem_posetiteley_prodolzhaetsya/
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