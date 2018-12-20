В Пензе перед Новым годом усилят безопасность городских объектов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 декабря 2018, 11:03Общество
В мэрии Пензы обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности в городе в период новогодних праздников.
«Органы местного самоуправления и правоохранительные структуры традиционно активизируют работу по обеспечению безопасности зданий и помещений, где будут проходить мероприятия с большим количеством людей. Помимо этого, следует уделить повышенное внимание и другим объектам жизнеобеспечения города», – цитирует слова мэра Виктора Кувайцева пресс-служба горадминистрации.
В городе будет сформирован график дежурств должностных лиц, ответственных за антитеррористическую и пожарную безопасность. По словам начальника управления по делам ГОЧС Пензы Алексея Михайлова, в каждом учреждении города проведут комплекс подготовительных мероприятий.
«Необходимо проверить наличие схем оповещения, эвакуации, готовность средств пожаротушения, провести занятия с персоналом по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, усилить пропускной режим», – рассказал он.
Особое внимание уделят городским учреждениям образования, где пройдут мероприятия как накануне Нового года, так и в период каникул.
Виктор Кувайцев предложил привлечь к работе по охране порядка народные дружины, отдел по профилактике правонарушений администрации города и районные администрации.
«Синхронизируйте свои действия, чтобы не дублировать работу и обеспечить безопасность всех объектов», - призвал мэр, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 декабря 2018, 14:03В Пензе малыши соревновались в плавании на призы Деда Мороза
20 декабря 2018, 13:33Кувайцев поблагодарил сотрудников органов безопасности за самоотверженность
20 декабря 2018, 13:02Пензенцы ищут управу на наглых водителей в центре города
20 декабря 2018, 12:36Пензенцам перед Новым годом вручат «письма счастья» от приставов
20 декабря 2018, 12:04Инвестирование в экономику Пензенской области выросло на 28%
20 декабря 2018, 11:34«Надеюсь, у них есть страховка». В Пензе «семерка» влетела в спорткар
20 декабря 2018, 11:03В Пензе перед Новым годом усилят безопасность городских объектов
20 декабря 2018, 10:33В Пензе засветился большой новогодний шар у Дома молодежи