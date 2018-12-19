19 декабря 2018, 09:31Общество

В Пензе перед Новым годом проверят магазины пиротехники

Мэр Пензы Виктор Кувайцев дал поручение проверить все точки продаж пиротехнических товаров в городе в преддверии Нового года.

«Пиротехнические товары должны быть качественными, магазин должен иметь необходимые документы и соответствовать требованиям законодательства о продаже данной продукции. Это вопрос безопасности проведения предстоящих праздников, жизни и здоровья наших жителей», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Первый рейд проведут уже на этой неделе. Также мэр поручил провести обходы домов в частном секторе по правилам пожарной безопасности, отмечает пресс-служба городской администрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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