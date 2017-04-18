В Пензе пенсионеры присоединились к месячнику по благоустройству

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 апреля 2017, 19:29Общество
К месячнику «За чистый город» присоединились пензенские пенсионеры. Экологическую акцию устроили около Центра сердечно-сосудистой хирургии. Ее участникам удалось принести пользу не только городу, но и собственному здоровью.
Энергичности этих пенсионерок можно только позавидовать. Дружно и задорно они выполняют несложные физические упражнения, а заодно учатся дышать с пользой.
«Все органы мои - в движении, здоровые, крепкие. Дыхание нормальное, я не ощущаю никаких болевых ощущений. В общем, я здоровый человек», - сказала участница пензенского областного отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Зоя Дронова.
Спортивную разминку представительницы содружества «Скандинавской ходьбы по-пензенски» провели возле федерального кардиоцентра в Арбекове. Здесь ровно год назад активистки высадили так называемую «Аллею милосердия».
«Всю набережную почистили! А потом уже стали сажать липочки, чтобы хороший воздух был. Сегодня мы сначала окапывали, потом подвязывали колышки и какие болели, подрезали их», - рассказала участница пензенского областного отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Наталья Кабаева.
«Не только работать над экологией природы, но и экологией человека. Мы, в первую очередь, заботимся о людях, а люди заботятся о природе», - отметила председатель пензенского областного отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Ольга Коновалова.
На участке в скором времени, говорят организаторы акции, станет еще больше деревьев. Постепенно высаживать здесь липы планируют до 2019 года, когда пензенскому отделению фонда милосердия и здоровья исполнится 30 лет.
18 апреля 2017, 19:29В Пензе пенсионеры присоединились к месячнику по благоустройству
18 апреля 2017, 19:16Пензенские школьники начали писать всероссийские проверочные работы
18 апреля 2017, 19:09Пензенцы отмыли городские памятники
18 апреля 2017, 19:0265 пензенских водителей задержаны за езду в пьяном виде
18 апреля 2017, 18:34Белозерцев принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ
18 апреля 2017, 18:00Пензенский «Дизелист» сразится с «Горняком»
18 апреля 2017, 17:52Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в финал из-за нечестной игры «Авроры»
18 апреля 2017, 17:45В «Буртасах» в Пензе тренируются спортсмены из Узбекистана и Казахстана