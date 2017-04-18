18 апреля 2017, 19:29Общество В Пензе пенсионеры присоединились к месячнику по благоустройству К месячнику «За чистый город» присоединились пензенские пенсионеры. Экологическую акцию устроили около Центра сердечно-сосудистой хирургии. Ее участникам удалось принести пользу не только городу, но и собственному здоровью.

Энергичности этих пенсионерок можно только позавидовать. Дружно и задорно они выполняют несложные физические упражнения, а заодно учатся дышать с пользой.



«Все органы мои - в движении, здоровые, крепкие. Дыхание нормальное, я не ощущаю никаких болевых ощущений. В общем, я здоровый человек», - сказала участница пензенского областного отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Зоя Дронова.

Спортивную разминку представительницы содружества «Скандинавской ходьбы по-пензенски» провели возле федерального кардиоцентра в Арбекове. Здесь ровно год назад активистки высадили так называемую «Аллею милосердия».



«Всю набережную почистили! А потом уже стали сажать липочки, чтобы хороший воздух был. Сегодня мы сначала окапывали, потом подвязывали колышки и какие болели, подрезали их», - рассказала участница пензенского областного отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Наталья Кабаева.

«Не только работать над экологией природы, но и экологией человека. Мы, в первую очередь, заботимся о людях, а люди заботятся о природе», - отметила председатель пензенского областного отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Ольга Коновалова.



На участке в скором времени, говорят организаторы акции, станет еще больше деревьев. Постепенно высаживать здесь липы планируют до 2019 года, когда пензенскому отделению фонда милосердия и здоровья исполнится 30 лет.

Общество

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