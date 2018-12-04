В Пензе пенсионерку-инвалида избивала дочь - прокуратура

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04 декабря 2018, 10:33Криминал
51-летнюю жительницу Пензы подозревают в регулярном избиении пожилой матери-инвалида.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, с августа по октябрь пензячка била 72-летнюю женщину по голове за то, что та делала ей замечания по поводу злоупотребления спиртным.
Внук потерпевшей пояснил, что бабушка ему жаловалась на избиение, он несколько раз видел пенсионерку лежащей на полу. Также он останавливал свою мать, когда она хотела ударить ее.
«В отношении женщины расследуется уголовное дело по факту причинения инвалиду вреда здоровью средней тяжести. Также решается вопрос о возбуждении дела об истязании», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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