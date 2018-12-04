В Пензе пенсионерку-инвалида избивала дочь - прокуратура

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, с августа по октябрь пензячка била 72-летнюю женщину по голове за то, что та делала ей замечания по поводу злоупотребления спиртным.

Внук потерпевшей пояснил, что бабушка ему жаловалась на избиение, он несколько раз видел пенсионерку лежащей на полу. Также он останавливал свою мать, когда она хотела ударить ее.

«В отношении женщины расследуется уголовное дело по факту причинения инвалиду вреда здоровью средней тяжести. Также решается вопрос о возбуждении дела об истязании», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».