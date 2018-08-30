В Пензе пенсионерка заплатила лжеюристу крупную сумму

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30 августа 2018, 17:39Криминал
Пенсионерка стала жертвой мошенников. 76-летняя жительница Пензы обратилась в полицию.
Пожилая женщина рассказала, что услышала по радио объявление об оказании юридических услуг и позвонила по озвученному номеру телефона. Пенсионерка договорилась с неизвестным, что внесет предоплату, и перечислила на счет 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Какие именно услуги понадобились пензячке, в ведомстве уточнять не стали.
После этого связь с организацией пропала. Так и не дождавшись помощи в интересующем вопросе, женщина пошла в полицию.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают возможных причастных к обману пензячки.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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