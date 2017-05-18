18 мая 2017, 19:27Общество Пензенцы недовольны зловонием от кошачьего приюта на улице В Пензе на придомовой территории одной из многоэтажек в Арбекове поселилось не меньше десятка бродячих кошек. Место для бездомных животных с кормушками и даже домиками оборудовала одинокая местная жительница. Однако против «кошкиного дома» выступили соседи. И причина - не только в неприятном запахе.

Два раза в день Антонина Сергеевна строго по времени приходит кормить местных бездомных кошек - и так уже около трех лет. Женщина неравнодушна к бродячим животным, и, как может, ухаживает за ними.



«Что сама ем, то и им даю. Покупаю головы куриные, сухой корм, молоко бывает, в общем, что есть», - рассказала она.

Для своих подопечных женщина из подручных материалов соорудила домики, в которых они благополучно прятались зимой, а сейчас спасаются от дождя.



«Когда шел снег, мы им закрывали, чтобы они под трубами жили и сухо у них было», - пояснила Антонина Орлова.

Помимо десятка уличных котов, в квартире у Антонины Сергеевны живут два домашних. После смерти близкого человека, рассказывает женщина, животные стали ее утешением. В хорошую погоду она может сидеть с ними часами.



Впрочем, далеко не всем местным жителям пришлось по душе увлечение Антонины Сергеевны. Живой уголок под окнами соседям пенсионерки доставляет только неудобства. Они жалуются, что остатки разлагающейся пищи издают неприятный запах. Если зимой он был менее заметен, то с наступлением тепла его ощущают по всей округе.



«Сейчас начнется жара и окна будет не открыть вообще. Если в мою сторону подует, то запах - одна тухлятина. В том году мы ее разгоняли, приехал трактор и все убрал, но за неделю она опять все притащила», - пожаловалась местная жительница Юлия Карлина.



Сердобольная пенсионерка парирует: за своими кошками она убирает, моет посуду и даже подметает территорию. Однако, несмотря на это, говорят в районной администрации, нарушение правил городского благоустройства - налицо.



«В настоящее время администрацией района направлено обращение организации, осуществляющей обслуживание инженерных сетей, на которых образован навал, в целях уборки прилегающей территории. Параллельно осуществляются мероприятия по установлению лица, организовавшего навал, в целях привлечения его к административной ответственности», - пояснил начальник отдела делопроизводства хозяйственного обеспечения администрации Октябрьского района г. Пензы Михаил Емелин.

За кошачий самострой пенсионерке может грозить предупреждение либо штраф в размере от 100 до 300 рублей. Также представители районной администрации должны провести с ней разъяснительную беседу. В ближайшие дни обитатели «кошкиного дома» снова рискуют оказаться на улице.

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