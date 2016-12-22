22 декабря 2016, 17:08Происшествия

В Пензе пенсионерка травмировалась в автобусе

В Пензе на проспекте Строителей произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинпекции, в салоне автобуса «МАЗ» упала 83-летняя женщина.

Женщину с травмам доставили больницу. Причины инцидента устанавливаются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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