07 июня 2017, 13:33Происшествия В Пензе пенсионерка пошла в лес за цветами и заблудилась Вечером 6 июня на пульт поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ города Пензы поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от деревни Пролетаровка заблудилась пожилая женщина.

Пенсионерка пошла в лес за цветами, но найти обратную дорогу не смогла. Об этом сообщил ее сын. Также он рассказал спасателям, что она ходит в одно и то же место в лесу каждый год.

Спасатели организовали поиски, сигналили мегафонами.

Как сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, женщина вышла на сигналы мегафона, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2017/06/7/11425411