В Пензе пенсионерка пошла в лес за цветами и заблудилась

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07 июня 2017, 13:33Происшествия
Вечером 6 июня на пульт поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ города Пензы поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от деревни Пролетаровка заблудилась пожилая женщина.
Пенсионерка пошла в лес за цветами, но найти обратную дорогу не смогла. Об этом сообщил ее сын. Также он рассказал спасателям, что она ходит в одно и то же место в лесу каждый год.
Спасатели организовали поиски, сигналили мегафонами.
Как сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, женщина вышла на сигналы мегафона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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