В Пензе пенсионерка погибла под колесами иномарки

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26 декабря 2017, 13:06Происшествия
В Октябрьском районе Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на улице Глазунова. Автомобиль «Рено Логан», водителем которого был 30-летний мужчина, сбил 82-летнюю пенсионерку. В результате ДТП женщина скончалась на месте.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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