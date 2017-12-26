26 декабря 2017, 13:06Происшествия В Пензе пенсионерка погибла под колесами иномарки В Октябрьском районе Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на улице Глазунова. Автомобиль «Рено Логан», водителем которого был 30-летний мужчина, сбил 82-летнюю пенсионерку. В результате ДТП женщина скончалась на месте.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 127

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: