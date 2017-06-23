В Пензе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч за снятие порчи

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23 июня 2017, 16:02Криминал
Пензенская полиция опубликовала приметы подозреваемых в мошенничестве.
83-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.
Как сообщила пенсионерка, к ней обратились две неизвестные женщины и под предлогом снятия порчи завладели деньгами в сумме 400 тысяч рублей.
Пресс-служба УМВД России по Пензенской области сообщила приметы подозреваемых: первая женщина представилась Натальей, на вид - 50 лет, рост - 160 см, плотного телосложения. Была одета в светлую панаму, светлое платье ниже колен с короткими рукавами в полоску, на ногах - светлые сандалии. При себе у нее была сумка на длинном ремне.
Второй подозреваемой на вид - 55-60 лет, рост - 160-165 см, плотного телосложения. Она была одета в светлую панаму с бантом, голубое или светло-синее платье до колен с рисунком, обута в белые сандалии. При себе имела темную сумку на длинном ремне.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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