В Пензе педофил нашел жертву среди рыбаков-подростков

В Пензе задержали педофила. По данным следствия, он приставал к подростку, который в компании друзей ловил рыбу на Ласточкином озере.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, преступление было совершено 13 августа. Мужчина познакомился с компанией подростков, которые ловили рыбу на Ласточкином озере, обманом заманил одного из ребят на противоположный берег в безлюдное место и, применяя насилие, совершил в отношении него действия сексуального характера.

Подростку удалось вырваться и убежать. Вечером он обо всем рассказал родителям, а те сообщили в правоохранительные органы.

«Благодаря грамотно спланированной работе сотрудников регионального Следственного комитета и УМВД России по Пензенской области в течение суток мужчина, причастный к совершению данного преступления, был установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе управления.

Следователи просят родителей регулярно напоминать своим детям правила безопасного поведения, в том числе - при общении с незнакомцами, пишет ИА «Пенза-Пресс».