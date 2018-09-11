В Пензе педофил нашел жертву среди рыбаков-подростков

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11 сентября 2018, 17:58Общество
В Пензе задержали педофила. По данным следствия, он приставал к подростку, который в компании друзей ловил рыбу на Ласточкином озере.
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, преступление было совершено 13 августа. Мужчина познакомился с компанией подростков, которые ловили рыбу на Ласточкином озере, обманом заманил одного из ребят на противоположный берег в безлюдное место и, применяя насилие, совершил в отношении него действия сексуального характера.
Подростку удалось вырваться и убежать. Вечером он обо всем рассказал родителям, а те сообщили в правоохранительные органы.
«Благодаря грамотно спланированной работе сотрудников регионального Следственного комитета и УМВД России по Пензенской области в течение суток мужчина, причастный к совершению данного преступления, был установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе управления.
Следователи просят родителей регулярно напоминать своим детям правила безопасного поведения, в том числе - при общении с незнакомцами, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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