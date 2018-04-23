В Пензе пчеловодов научат грамотно продавать мед

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23 апреля 2018, 10:32Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 23 апреля на оперативном совещании в правительстве поручил организовать семинары для пчеловодов.
По его словам, с представителями отрасли нужно обсудить перспективы развития и меры поддержки.
«Есть объединение пчеловодов, вы с ними контактируете мало. Они обращаются с жалобами, которые нужно решать. Необходимо увеличивать количество пасек, работать над реализацией меда», - отметил глава региона.
Иван Белозерцев подчеркнул, что важно продумать бренд и упаковку, продвижение продукции. Продажа меда в трехлитровых банках – это вчерашний день.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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