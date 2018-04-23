В Пензе пчеловодов научат грамотно продавать мед

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 23 апреля на оперативном совещании в правительстве поручил организовать семинары для пчеловодов.

По его словам, с представителями отрасли нужно обсудить перспективы развития и меры поддержки.

«Есть объединение пчеловодов, вы с ними контактируете мало. Они обращаются с жалобами, которые нужно решать. Необходимо увеличивать количество пасек, работать над реализацией меда», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что важно продумать бренд и упаковку, продвижение продукции. Продажа меда в трехлитровых банках – это вчерашний день.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».