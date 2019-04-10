В Пензе пассажирка, прикрываясь именем чиновника, запугивала таксиста

В Пензе в Сеть попало видео, снятое в салоне такси. На ролике зафиксирована перебранка водителя и пассажирки, которая отказывалась платить за простой транспорта. Пользователей возмутила вульгарная манера разговора женщины в приказном тоне.

Судя по кадрам, дама, споря с таксистом, не стеснялась в выражениях, сыпля нецензурной бранью. Более того, она даже пыталась запугать водителя именем высокопоставленного чиновника, которому обещала позвонить, чтобы у таксиста «были проблемы».

Поведение женщины изменилось, кода мужчина сообщил, что запись инцидента он разместит в Сети. Пассажирке это явно не понравилось. Она стала требовать немедленного удаления видео. Но, судя по тому, что ролик разлетелся по группам, делать этого он не стал.

Пользователи в комментариях отметили, что часто таксисты сами провоцируют ссоры с пассажирами, заблаговременно нажимая кнопку о том, что они на месте, хотя еще в пути. Все это тоже сказывается на простое. Но все же не нужно забывать про культуру общения и не стоит скатываться к хамству.

«Женщина не знала ,что ее снимает «скрытая камера». А таксерик сидит выпендривается на эту же самую камеру. Думаю, если бы не съемка, он бы так же высказывался!», - предположила пользователь Юлия, пишет ИА «Пенза-Пресс».