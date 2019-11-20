В Пензе парня и девушку подозревают в распространении наркотиков

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20 ноября 2019, 19:18Криминал
В Пензе задержали безработного 21-летнего молодого человека и 19-летнюю девушку, которая обучалась на юридическом факультете одного из местных колледжей. Они подозреваются в употреблении и распространении синтетических наркотиков.
Сотрудники полиции получили оперативную информацию о готовящемся преступлении в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» (0+). Молодого человека задержали на месте. Пара делала закладки бесконтактным способом, а наркотики сбывала через интернет.
«В ходе личного досмотра из незаконного оборота было изъято около 50 таблеток психоактивного вещества, а при проведении обыска дома - 35 граммов искусственного особо опасного наркотического средства», - рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.
На территории региона продолжается профилактическая антинаркотическая акция. Правоохранители еще раз обращаются к жителям: если вам известно о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщайте сведения по телефону 59-10-10, который работает круглосуточно.
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