В Пензе парень бросал с крыши кирпичи на машины - МВД

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 сентября 2019, 15:06Криминал
В Пензе возбудили уголовное дело по фактам умышленного причинения вреда чужому имуществу. Полицейские задержали подозреваемого в порче трех машин.
Житель Пензы написал заявление о том, что молодой человек изуродовал его авто Hyundai Solaris, которое было припарковано у дома. Ущерб составил 130 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался 22-летний парень, который уже был судим. Выяснилось, что юноша напился и зашел в подъезд чужого дома. Поднявшись на крышу, он стал бросать вниз кирпичи, которые разбили стекла двух машин, сообщили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.
Затем он спустился и стукнул локтем по стеклу припаркованной «ГАЗели». Владелец одной из машин заметил это. Злоумышленник попытался спрятаться под грузовиком. Парня извлекли из укрытия прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов.
Теперь молодому пензенцу грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 сентября 2019, 19:31В Пензе открылась выставка, посвященная гимнастке Янине Затуливетер
19 сентября 2019, 19:28Пензенские артисты организовали творческий вечер в память Шукшина
19 сентября 2019, 19:23Пензенцев приглашают на новый сезон проекта «Культ тела»
19 сентября 2019, 19:09В Пензе закрыли на реконструкцию Бакунский мост
19 сентября 2019, 19:06В осенний призыв в армию отправятся более 1000 пензенцев
19 сентября 2019, 17:58Мохнатые подопечные пензенского центра «Питомец» нарисовали картину
19 сентября 2019, 17:39Жители ул. Клары Цеткин не довольны раскопками во дворе
19 сентября 2019, 17:08Для досторойки дома в Заре найдут нового субподрядчика