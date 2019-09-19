В Пензе парень бросал с крыши кирпичи на машины - МВД

В Пензе возбудили уголовное дело по фактам умышленного причинения вреда чужому имуществу. Полицейские задержали подозреваемого в порче трех машин.

Житель Пензы написал заявление о том, что молодой человек изуродовал его авто Hyundai Solaris, которое было припарковано у дома. Ущерб составил 130 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 22-летний парень, который уже был судим. Выяснилось, что юноша напился и зашел в подъезд чужого дома. Поднявшись на крышу, он стал бросать вниз кирпичи, которые разбили стекла двух машин, сообщили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.

Затем он спустился и стукнул локтем по стеклу припаркованной «ГАЗели». Владелец одной из машин заметил это. Злоумышленник попытался спрятаться под грузовиком. Парня извлекли из укрытия прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов.

Теперь молодому пензенцу грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, пишет ИА «Пенза-Пресс».