В Пензенской области стали меньше травиться фанфуриками

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18 апреля 2018, 19:33Общество
В России на 180 суток продлен запрет на розничную торговлю фанфуриками. Подобные меры уже неоднократно принимались в Пензенской области, начиная с 2016 года, и уже дали положительные результаты.
«В Пензе за 2017 год было зарегистрировано 658 случаев отравления спиртосодержащей продукцией. 236 закончились летальным исходом. По сравнению с 2016-м количество отравлений снизилось - на 18%, летальных исходов - на 30%», - прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
Оборот опасной жидкости запрещен в связи со случаями массовых острых отравлений со смертельными исходами. Согласно постановлению Роспотребнадзора, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны приостановить на полгода розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, добавками и ароматизаторами с содержанием этилового спирта более 28% от объема готовой продукции.
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