В Пензе озвучили прогноз по паводковой ситуации

12 апреля на заседании межведомственной паводковой комиссии рассказали о ситуации на реках Пензенской области. Прогноз – неутешительный, в ряде рек вода еще будет прибывать.

«На сегодняшний день опасных отметок достигла река Уза, вода ночью поднялась очень сильно - почти на 10 метров, и пока подъем продолжается. Опасных отметок достиг Атмис в районе одноименного села, отметка на сегодняшний день - 1085 см. Река Сура вчера поднялась почти на метр, с ней все непросто будет. Эта река работает быстрее, несмотря на похолодание, в основном, на востоке области, где ее притоки. Там температура воздуха доходила до минус пяти градусов, и снега осталось не так много, вода стоит. Поверхность воды замерзла и немного испарилась, но ей деваться некуда: почва - промерзшая, плохо прогревается. Вода, которая накопилась, все равно придет. По Суре подняли штормовое предупреждение. Расслабляться не стоит нигде», - рассказала начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

По остальным рекам, по ее словам, большой опасности не ожидается. Подъем воды произошел за счет теплых дней, потепление заставило подняться почти все реки.

«Река Няньга в районе села Назимкино, р.Тешнярь в Сосновоборске и реки Вад и Колышлей – там более менее благоприятная обстановка складывается, уже, видимо, сильно они не поднимутся», - пояснила Валентина Неворотова.

Директор ФГБУ «Сурский гидроузел» Валерий Парамонов сообщил, что в водохранилище, по состоянию на восемь утра, пришло 154 млн куб воды, из них сброшено 145 млн, саккумулировано 8 млн, остальное ушло на водоснабжение Пензы и Заречного.

«Максимальная приточность водохранилища наблюдалась ночью - 665 кубометров в секунду. Сброс до девяти часов был 550 куб. в сек., после - 500 куб. в сек. Будем постепенно сброс прикрывать. Теперь наша задача – и пропустить воды, и наполнить водохранилище», - сказал он.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».