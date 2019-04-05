В Пензе озвучили даты Последнего звонка, выпускного и бала медалистов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 апреля 2019, 13:36Образование
В министерстве образования Пензенской области назвали дни, когда состоятся важные события для выпускников.
Так, Последний звонок пройдет 23 мая. Выбор даты обусловлен тем, что первый экзамен итоговой аттестации выпускников 9 классов пройдет 24 мая. Ребята будут сдавать иностранный язык.
Чествовать лучших выпускников будут 19 июня – именно в этот день пройдет Губернаторский бал медалистов. Выпускной в 2019 году состоится 21 июня.
По данным пресс-службы министерства, в этом году школу окончат 11400 девятиклассников и 5500 одиннадцатиклассников.
Возрастные ограничения на мероприятия - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 апреля 2019, 19:36Пензенские росгвардейцы выявили лучшего пловца
05 апреля 2019, 19:31Пензенские школьники сразились с казахскими в «Креатив-бой»
05 апреля 2019, 19:28В Пензе проходит турнир по регби памяти Вадима Дин-Ислямова
05 апреля 2019, 19:23Пензенцы могут подать заявку на социальный грант
05 апреля 2019, 19:19В санитарной пятнице приняли участие более 10 тысяч пензенцев
05 апреля 2019, 19:16В Пензе стартовал турнир по плаванию, посвященный Дню космонавтики
05 апреля 2019, 19:14В Пензе прошел финал конкурса «Красавица в погонах»
05 апреля 2019, 19:09В пензенской почве обнаружили личинки паразитических червей