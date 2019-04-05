В Пензе озвучили даты Последнего звонка, выпускного и бала медалистов

В министерстве образования Пензенской области назвали дни, когда состоятся важные события для выпускников.

Так, Последний звонок пройдет 23 мая. Выбор даты обусловлен тем, что первый экзамен итоговой аттестации выпускников 9 классов пройдет 24 мая. Ребята будут сдавать иностранный язык.

Чествовать лучших выпускников будут 19 июня – именно в этот день пройдет Губернаторский бал медалистов. Выпускной в 2019 году состоится 21 июня.

По данным пресс-службы министерства, в этом году школу окончат 11400 девятиклассников и 5500 одиннадцатиклассников.

Возрастные ограничения на мероприятия - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».