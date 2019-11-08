В Пензе озвучили дату сдачи проблемного дома на улице 8 Марта

На улице 8 Марта подрядчик завершает строительство проблемного дома. Напомним, прежний застройщик обанкротился, не сумев закончить объект ко второму кварталу 2016 года. В правительстве Пензенской области провели работу, подготовили нормативно-правовую базу, решили земельный вопрос и привлекли нового подрядчика. Ожидается, что около 120 человек из числа дольщиков этого дома смогут въехать в свои квартиры до конца декабря. Успешное завершение строительства называют результатом грамотной работы правительства региона.

Ежедневно на строительной площадке дома на улице 8 Марта работают от 45 до 70 человек. Сейчас там благоустраивают территорию, завершают пуск тепла в квартиры и их чистовую отделку. Новый застройщик закончил строительство на 95%, но и теперь одной сменой рабочие не ограничиваются, как минимум, полторы.

«25 ноября планируем провести рабочую комиссию по данному объекту и 30-го вводить его в эксплуатацию», - рассказал главный инженер компании-застройщика Андрей Пчелинцев.

Всего в доме - 120 квартир и застройщику осталось доделать всего лишь 5% от всего объема работ. Это главное доказательство того, что механизмы решения проблемы дольщиков, принятые на региональном уровне, успешно работают. А ведь правовую базу пришлось разрабатывать в короткие сроки, практически с нуля. Это и вопрос межевания участков с недостроенными домами, и механизм привлечения новых компаний для завершения строительства. Так, новый застройщик, который взял дом на улице 8 Марта, за свою работу получит земельные участки. Сейчас властям региона удалось привлечь к достройке домов федеральные организации.

«Пензенская область первая заключила соглашение с федеральным фондом поддержки граждан-участников долевого строительства. После этого сразу был создан фонд субъекта, который активно ведет свою работу и будет работать над завершением строительства оставшихся проблемных домов, только механизм будет федеральный», - сказала начальник управления Госжилстройтехинспекции, главный государственный жилищный инспектор Пензенской области Инна Левченко.

С привлечением федеральных средств рассматривается возможность достроить дома в ЖК «Райки», «Лукоморье» и на улице Рахманинова. Вообще максимальный срок завершения всех проблемных объектов долевого строительства, а их в области 13, - 2021 год. Однако, как сообщают областные чиновники, на то, чтобы сдать объекты к концу 2020-го, будут направлены максимальные усилия. Вопрос с завершением строительства всех объектов - на личном еженедельном контроле губернатора.