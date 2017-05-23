В Пензе ожидают теплую погоду без осадков - МЧС

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23 мая 2017, 12:34Общество
ГУ МЧС РФ по Пензенской области опубликовало оперативный прогноз на 24 мая.
В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Столбик термометра днем поднимется до +20-25 градусов, ночью ожидается +4-9 градусов выше нуля. Скорость ветра разовьется до 5-10 м/сек.
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