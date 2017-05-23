23 мая 2017, 12:34Общество

В Пензе ожидают теплую погоду без осадков - МЧС

ГУ МЧС РФ по Пензенской области опубликовало оперативный прогноз на 24 мая.

В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Столбик термометра днем поднимется до +20-25 градусов, ночью ожидается +4-9 градусов выше нуля. Скорость ветра разовьется до 5-10 м/сек.

Общество
просмотров 115
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ