11 мая 2017, 13:02Общество В Пензе ответят на вопросы предпринимателей В пензенском МФЦ 12 мая пройдет «День открытых дверей».

В ходе мероприятия представители малого и среднего бизнеса в Пензенской области смогут получить ответы на вопросы по оказанию услуг, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Сейчас на базе региональных МФЦ реализуется проект «МФЦ для бизнеса». В ходе него создаются специальные окна для оказания услуг предпринимателям.

«На данный момент в МФЦ региона оказывается боле 300 видов услуг федеральных, региональных, муниципальных органов власти, а также услуг коммерческих организаций по развитию малого среднего предпринимательства», - сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.

Предприниматели смогут проконсультироваться по следующим направлениям: «Отчетность об осуществлении деятельности», «Лицензирование стандартизация» и «Земельно-имущественные правоотношения».

Начало мероприятия запланировано на 11.00.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/