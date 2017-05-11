В Пензе ответят на вопросы предпринимателей

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11 мая 2017, 13:02Общество
В пензенском МФЦ 12 мая пройдет «День открытых дверей».
В ходе мероприятия представители малого и среднего бизнеса в Пензенской области смогут получить ответы на вопросы по оказанию услуг, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Сейчас на базе региональных МФЦ реализуется проект «МФЦ для бизнеса». В ходе него создаются специальные окна для оказания услуг предпринимателям.
«На данный момент в МФЦ региона оказывается боле 300 видов услуг федеральных, региональных, муниципальных органов власти, а также услуг коммерческих организаций по развитию малого среднего предпринимательства», - сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.
Предприниматели смогут проконсультироваться по следующим направлениям: «Отчетность об осуществлении деятельности», «Лицензирование стандартизация» и «Земельно-имущественные правоотношения».
Начало мероприятия запланировано на 11.00.
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