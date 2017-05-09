В Пензе отслужили молебен о павших в ВОВ

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09 мая 2017, 16:32Общество
Перед началом торжеств у Монумента трудовой и воинской славы пензенцев в часовне Михаила Архангела прошел благодарственный молебен в память о тех, кто не вернулся с полей сражений.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 300 тысяч пензенцев. Более половины из них погибли.
Молебен о даровании победы в Великой Отечественной войне совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
09 мая 2017, 17:02Рекордное число пензенцев приняло участие в шествии «Бессмертного полка»
09 мая 2017, 16:55В Пензе состоялось открытие сквера «Бессмертный полк»
09 мая 2017, 16:45В Пензе состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
09 мая 2017, 16:37В Пензе на 9 Мая прошли митинг и военный парад
09 мая 2017, 16:32В Пензе отслужили молебен о павших в ВОВ
09 мая 2017, 16:29На пензенских кладбищах почтили память воинов ВОВ
09 мая 2017, 16:23Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Победы
09 мая 2017, 15:55Пензенец под действием наркотиков спровоцировал смертельное ДТП