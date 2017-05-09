09 мая 2017, 16:32Общество В Пензе отслужили молебен о павших в ВОВ Перед началом торжеств у Монумента трудовой и воинской славы пензенцев в часовне Михаила Архангела прошел благодарственный молебен в память о тех, кто не вернулся с полей сражений.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 300 тысяч пензенцев. Более половины из них погибли.

Молебен о даровании победы в Великой Отечественной войне совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

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